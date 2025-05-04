На Харківщини вирують лісові пожежі, є небезпека через детонацію боєприпасів

Пожежа на Харківщині. / © ДСНС

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На Харківщині спалахнула масштабна лісова пожежа після чергової атаки російських військ.

Як повідомила ДСНС, вранці окупанти завдали ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади в Ізюмському районі.

Пожежа на Харківщині. / © ДСНС

Внаслідок обстрілів зайнялися кілька ділянок: понад 2 гектари згоріло на території Борівського лісництва, ще понад 5 гектарів — у межах регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду.

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Станом на зараз, на території Харківської області ліквідують 11 лісових пожеж, п’ять із яких спричинені прямими ворожими атаками. У гасінні беруть участь підрозділи ДСНС, піротехніки, а також лісова техніка.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що площа загоряння у лісі вже сягнула 20 гектарів. Ситуацію ускладнює сильний вітер — полум’я швидко поширюється і вже досягло житлових будинків поблизу лісу.

Пожежа на Харківщині. / © ДСНС

Найнебезпечніше — це вибухи: у зоні пожежі детонують боєприпаси, які залишилися після окупації російськими військами. Через це місцева влада готує евакуацію населення.

Пожежа на Харківщині. / © ДСНС

За словами Синєгубова, ситуація залишається складною, однак її контролюють рятувальні служби.

Раніше повідомлялось, що у неділю, 4 травня, у селищі Летичів Хмельницької області сталася масштабна пожежа у промисловій зоні.