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На Харківщини вирують лісові пожежі, є небезпека через детонацію боєприпасів
У Харківській області горить понад 20 га лісу після обстрілу РСЗВ, у зоні пожежі детонують боєприпаси.
На Харківщині спалахнула масштабна лісова пожежа після чергової атаки російських військ.
Як повідомила ДСНС, вранці окупанти завдали ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади в Ізюмському районі.
Внаслідок обстрілів зайнялися кілька ділянок: понад 2 гектари згоріло на території Борівського лісництва, ще понад 5 гектарів — у межах регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду.
Станом на зараз, на території Харківської області ліквідують 11 лісових пожеж, п’ять із яких спричинені прямими ворожими атаками. У гасінні беруть участь підрозділи ДСНС, піротехніки, а також лісова техніка.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що площа загоряння у лісі вже сягнула 20 гектарів. Ситуацію ускладнює сильний вітер — полум’я швидко поширюється і вже досягло житлових будинків поблизу лісу.
Найнебезпечніше — це вибухи: у зоні пожежі детонують боєприпаси, які залишилися після окупації російськими військами. Через це місцева влада готує евакуацію населення.
За словами Синєгубова, ситуація залишається складною, однак її контролюють рятувальні служби.
Раніше повідомлялось, що у неділю, 4 травня, у селищі Летичів Хмельницької області сталася масштабна пожежа у промисловій зоні.