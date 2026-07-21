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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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91
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На Херсонщині Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Буссоль-С"

Сили оборони України завдали нових ударів по військових об’єктах росіян, уразивши РЛС, склади забезпечення та пункти управління БпЛА.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С», склади та пункти управління БпЛА

Уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С», склади та пункти управління БпЛА / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Підрозділи Сил оборони України 20 липня та у ніч проти 21 липня завдали ураження низці військових об’єктів російської армії.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські захисники уразили російську радіолокаційну станцію «Буссоль-С» у районі Хорлів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області.

«Радіолокаційна станція „Буссоль-С“ призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних (морських) цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони/ВМФ РФ», — йдеться у дописі.

Окрім цього, знищені склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області, повідомили у Генштабі.

Також Сили оборони уразили пункти управління БпЛА противника у районах Комара Донецької області, Кам’янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя на Донеччині, додали у відомстві.

Нагадаємо, на лівому березі Херсонської області українські війська знищили міст у Генічеську, який путінська армія активно використовувала для військової логістики. У результаті систематичних ударів на мосту обвалилося кілька прольотів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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