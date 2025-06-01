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На Херсонщині унаслідок атаки російського дрона поранення отримали 5 осіб
П’ятеро мирних жителів села Станіслав на Херсонщині постраждали внаслідок удару російського дрона.
П’ятеро жителів Станіслава постраждали через атаку російського дрона.
Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська ОДА.
Жінки, 68, 50 та 57 років, а також чоловіки, 50 та 55 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й термічні опіки.
Бригади “екстренки” доправили усіх потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області через російський обстріл одна дитина загинула, ще дев’ять людей дістали поранення, з них — дві дитини.