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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Херсонщині унаслідок атаки російського дрона поранення отримали 5 осіб

П’ятеро мирних жителів села Станіслав на Херсонщині постраждали внаслідок удару російського дрона.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

П’ятеро жителів Станіслава постраждали через атаку російського дрона

Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська ОДА.

Жінки, 68, 50 та 57 років, а також чоловіки, 50 та 55 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й термічні опіки. 

Бригади “екстренки” доправили усіх потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області через російський обстріл одна дитина загинула, ще дев’ять людей дістали поранення, з них — дві дитини.

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