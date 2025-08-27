На Херсонщині закупили вкрай неякісні антидронні сітки: війсковий пояснив проблему

Херсонська область

Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуть не дрони. Їх нищить вітер.

Про це написав військовий із позивним «Осман» Станіслав Бунятов.

Він наголошує, що влада закупила антидронові сітки, якість яких є жахливою. Їх рвуть не дрони, а вітер.

«Хочу, щоб цих пі***ів відправили тією дорогою на власних авто — перевіряти якість», — емоційно висловився він.

Офіційних коментарів від ОВА наразі немає.

Раніше стало відомо про небезпеку на трасі Херсон–Миколаїв. Так, російські дрони атакують цивільний транспорт.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон–Миколаїв.

Влада звернулася до місцевих мешканців, закликавши їх подбати про власну безпеку. «Ворог цілеспрямовано атакує автомобілі. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом», — наголосив Прокудін.

Нагадаємо, РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина.

У хлопчика — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Його доправили до лікарні для надання необхідної допомоги. У матері діагностували мінно-вибухову травму. Медики провели додаткові обстеження.