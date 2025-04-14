На Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив дитину – подробиці трагедії

ДТП / © Національна поліція Хмельницької області

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На Хмельниччині 18-річний мотоцикліст збив на смерть 11-річного хлопчика, який їхав на електросамокаті. Після аварії водій утік.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 13 квітня, близько 13:50 години по вул. Центральній в с. Шаровечка Хмельницького району», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією правоохоронців, 18-річний водій мотоцикла «Loncin JL200-68F» зіткнувся з електросамокатом, на якому у той час рухався 11-річний хлопчик. Дитина від отриманих травм загинула на місці події.

18-річний водій мотоцикла після наїзду на 11-річного хлопчика залишив місце трагедії. Поліція оперативно його розшукала та затримала. Мотоцикл із характерними пошкодженнями вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення ПДР, що спричинило смерть. Вирішується питання щодо оголошення підозри й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п’яний військовий на смерть збив дитину на переході.