ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

На Хмельниччині автослюсар викрав авто клієнта, напився та скоїв ДТП

Поліція оголосила підозру автослюсарю за крадіжку авто та аварію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © Національна поліція Хмельницької області

У Старокостянтинові Хмельницької області 23-річний місцевий житель, який працював автослюсарем, викрав автомобіль свого клієнта та, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області у Facebook.

За даними поліції, 9 жовтня близько 23:00 чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, прийшов до гаража, де займався ремонтом та обслуговуванням автомобілів. Він вирішив поїхати у продуктовий магазин, тож сів за кермо відремонтованого Volkswagen, що належав одному з клієнтів.

Проїхавши близько 600 метрів, водій не впорався з керуванням та врізався у паркан приватного будинку. Саме мешканці будинку, чиє майно було пошкоджене, викликали поліцію.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що рівень алкоголю в крові порушника перевищував допустиму норму у понад десять разів.

Слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Крім того, на нього складено адміністративні матеріали за статтями 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Хмельницької області наголошує, що керування автомобілем у стані сп’яніння є неприпустимим і становить серйозну загрозу для життя та здоров’я людей. Порушник нестиме як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Рівненській області затримали правоохоронця, який влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie