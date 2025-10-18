На Хмельниччині автослюсар викрав авто клієнта, напився та скоїв ДТП

ДТП / © Національна поліція Хмельницької області

У Старокостянтинові Хмельницької області 23-річний місцевий житель, який працював автослюсарем, викрав автомобіль свого клієнта та, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області у Facebook.

За даними поліції, 9 жовтня близько 23:00 чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, прийшов до гаража, де займався ремонтом та обслуговуванням автомобілів. Він вирішив поїхати у продуктовий магазин, тож сів за кермо відремонтованого Volkswagen, що належав одному з клієнтів.

Проїхавши близько 600 метрів, водій не впорався з керуванням та врізався у паркан приватного будинку. Саме мешканці будинку, чиє майно було пошкоджене, викликали поліцію.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що рівень алкоголю в крові порушника перевищував допустиму норму у понад десять разів.

Слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Крім того, на нього складено адміністративні матеріали за статтями 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Хмельницької області наголошує, що керування автомобілем у стані сп’яніння є неприпустимим і становить серйозну загрозу для життя та здоров’я людей. Порушник нестиме як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

