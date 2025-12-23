ТСН у соціальних мережах

576
1 хв

На Хмельниччині через атаку росіян загинула людина: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
У вівторок, 23 грудня, російська армія атакувала Хмельницьку область. Загинула людина.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

​”Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким”, - наголосив чиновник.

З його слів, через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням.

576
