- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 576
- Час на прочитання
- 1 хв
На Хмельниччині через атаку росіян загинула людина: що відомо
У вівторок, 23 грудня, російська армія атакувала Хмельницьку область. Загинула людина.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
”Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким”, - наголосив чиновник.
З його слів, через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням.