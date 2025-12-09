На Хмельниччині чоловік ґвалтував маленьку падчерку: як його покарали

Насильство / © Прокуратура міста Києва

На Хмельниччині до довічного ув’язнення засуджено 48-річного чоловіка за зґвалтування своєї малолітньої падчерки.

Про це повідомила поліція Хмельницької області у Facebook.

«Події мали місце у 2022 році, коли дівчинці ще було 11 років. Поки дружина була на роботі, зловмисник користувався безпорадним станом потерпілої (зазвичай дівчинка спала) та декілька разів упродовж року зґвалтував її», — йдеться у повыдомленні.

Зрештою дитина все розповіла матері, і та звернулася із заявою до поліції.

Зловмисника затримали. До речі, він уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Під час обшуку в чоловіка виявили також нелегальні набої різного калібру та порох.

Слідчі поліції у квітні 2023 року завершили розслідування і передали матеріали до суду. Зловмисник всіляко затягував розгляд, не визнавав своєї вини та намагався уникнути відповідальності.

І от нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження, визнав чоловіка винним за ч.ч. 4, 6 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене повторно, щодо особи, яка не досягла 14-річного віку) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та засудив його до довічного ув’язнення.

