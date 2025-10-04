На Хмельниччині чоловік вбив та закопав на подвір’ї колишню тещу

Зловмисника затримано / © Associated Press

Реклама

У Хмельницькій області суд виніс вирок 41-річному чоловікові, який вбив колишню тещу та закопав її тіло у себе на подвір’ї. За скоєне чоловіку призначили 12 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

До поліції надійшла заява від 54-річної мешканки Старокостянтинова про зникнення її матері. Під час розслідування зʼясувалося, що у день трагедії вона пішла в гості до колишнього зятя й вживала з ним алкоголь.

Реклама

«Між ними виникла сварка і 41-річний підозрюваний побив гостю, після чого пішов спати. Жінка від отриманих травм померла. Вранці наступного дня, коли чоловік побачив, що накоїв, то вирішив приховати злочин — закопав тіло на своєму подвірʼї. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося. Після затримання підозрюваний зізнався у скоєному», — уточнили правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) й призначив 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині жінка вбила свекруху і залучила до злочину свого сина.