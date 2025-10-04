ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

На Хмельниччині чоловік вбив та закопав на подвір’ї колишню тещу

Моторошний злочин стався під час застілля. Зрання, коли чоловік усвідомив, що він накоїв, вирішив позбутися тіла жінки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Хмельницькій області суд виніс вирок 41-річному чоловікові, який вбив колишню тещу та закопав її тіло у себе на подвір’ї. За скоєне чоловіку призначили 12 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

До поліції надійшла заява від 54-річної мешканки Старокостянтинова про зникнення її матері. Під час розслідування зʼясувалося, що у день трагедії вона пішла в гості до колишнього зятя й вживала з ним алкоголь.

«Між ними виникла сварка і 41-річний підозрюваний побив гостю, після чого пішов спати. Жінка від отриманих травм померла. Вранці наступного дня, коли чоловік побачив, що накоїв, то вирішив приховати злочин — закопав тіло на своєму подвірʼї. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося. Після затримання підозрюваний зізнався у скоєному», — уточнили правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) й призначив 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині жінка вбила свекруху і залучила до злочину свого сина.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie