На Хмельниччині чоловік втратив чверть мільйона гривень через авто: як діяли аферисти

Купівля авто / © tyzhden.ua

Реклама

Бажання зекономити на купівлі іномарки обернулося для жителя Хмельниччини втратою чверті мільйона гривень. Чоловік потрапив у пастку аферистів, які обіцяли доставити автомобіль з-за кордону.

Про це пише поліція Хмельницької області.

Подія сталася в місті Ізяслав. Потерпілий знайшов привабливе оголошення про продаж автомобіля на одній із популярних інтернет-платформ. Ціна була значно нижчою за ринкову, що і привернуло увагу покупця.

Реклама

Зв’язавшись із продавцем, чоловік дізнався, що транспортний засіб нібито знаходиться за кордоном. Аферист запевнив, що готовий організувати доставку, але для цього необхідно оплатити низку супутніх послуг.

Зловмисник діяв переконливо, поетапно вимагаючи кошти під різними приводами. Чоловік погодився оплатити:

митні збори;

сертифікацію автомобіля;

послуги з доставлення.

Нічого не підозрюючи, потерпілий здійснив кілька транзакцій на рахунок, вказаний «продавцем». Загальна сума переказів склала 240 тисяч гривень. Одразу після отримання коштів зв’язок із псевдопродавцем обірвався, а обіцяного автомобіля покупець так і не дочекався.

Зрозумівши, що його ошукали, чоловік звернувся до поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Реклама

Як не стати жертвою аферистів

Поліцейські вкотре закликають громадян бути максимально обачними під час онлайн-покупок, особливо коли йдеться про дороговартісні товари.

Основні правила безпеки:

Не перераховуйте гроші наперед. Вимагайте огляду товару та перевірки документів перед оплатою. Перевіряйте продавця. Шукайте відгуки, перевіряйте номери телефонів та банківських карток у базах шахраїв в інтернеті. Остерігайтеся занижених цін. Якщо вартість авто значно нижча за середньоринкову — це перша ознака шахрайства. Шукайте альтернативи. Домовляйтеся про зустріч особисто або використовуйте перевірені сервіси з захистом покупця.

Нагадємо, в Одесі знову стався акт вандалізму — у ніч проти 19 листопада невідомі розбили піраміду-музей на Приморському бульварі, створену спільною роботою сотень науковців. Про інцидент повідомив Сергій Лисак, підкресливши, що це вже другий подібний випадок за рік. Міська влада звернулася до правоохоронців та обіцяє контролювати перебіг розслідування.