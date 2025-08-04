На Хмельниччині депутат звинувачує попа УПЦ МП у вбивстві військового: що каже поліція

Смерть військового у монастирі в Старокостянтинові / © pixabay.com

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У Старокостянтинові на Хмельниччині депутат місцевої міської ради Сергій Жмурко звинувачує намісника монастиря УПЦ МП у вбивстві ветерана. Поліція своєю чергою заперечує факт вбивства.

Деталі скандалу з’ясовував ТСН.ua

Спочатку Сергій Жмурко повідомив у себе в Facebook, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ. За його даними, військовий був побитий настоятелем монастиря Московського патріархату під час спільного вживання алкоголю.

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«Настоятель монастиря добре відомий в певних кругах, як любитель оковитої і інших мирських соблазнів. На початку вторгнення, в лютому 2022 року в монастирі групою депутатів міськради виявили п’яних і побитих монахів, на столі була закуска і горілка. З того часу настоятель злякався і притих, тепер взявся за старе. То ж не дивно, що таке можливо», — писав Жмурко.

Реакція поліції

Поліція Хмельницької області спростувала чутки про вбивство.

«У соціальних мережах поширюється інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності», — повідомили правоохоронці.

Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті став гострий панкреатит.

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«Причина смерті не пов’язана з тілесними ушкодженнями», — запевнила речниця Хмельницкої поліції Ін­на Гле­га, передає «Телеграф».

Депутат продовжує стояти на своєму

Депутат місцевої міської ради Сергій Жмурко продовжує наполягати, що факт побиття військового священником УПЦ МП був.

«Пили спочатку, потім били військового, коли йому стало погано, вчасно допомоги не надали. Експерт дав заключення — смерть від панкреатиту. Неадекватного і п’яного настоятеля монастиря та його монаха після взяття пояснень просто відпустили з поліції», — зазначає Жмурко.

Також він опублікував відео з камер спостереження, де, як стверджує, показано момент побиття. На записі поганої якості чоловік в синій кофті б’є іншого чоловіка руками та ногами, а потім відтягає непритомного або тіло на доріжку.

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Раніше повідомлялося, що донька попа УПЦ МП встановила камеру під куполом храму, щоб стежити за ЗСУ для росіян.