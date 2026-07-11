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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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171
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На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: що відомо (фото)

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів автобуса.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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ДТП на Хмельниччині

ДТП на Хмельниччині / © Національна поліція Хмельницької області

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, який перекинувся після зіткнення з легковим автомобілем. Внаслідок аварії травми отримали п’ятеро пасажирів.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 10 липня близько 14:50 на автодорозі «Житомир — Чернівці» між селами Гаврилівці та Ходорівці.

Попередньо встановлено, що зіткнулися автомобіль Dacia Logan під керуванням 71-річного жителя Кам’янця-Подільського та пасажирський автобус Mercedes-Benz 413, за кермом якого перебував 59-річний житель селища Нова Ушиця. Після зіткнення автобус з’їхав із проїжджої частини та перекинувся.

/ © Національна поліція Хмельницької області

© Національна поліція Хмельницької області

/ © Національна поліція Хмельницької області

© Національна поліція Хмельницької області

У поліції повідомили, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів автобуса — жінки віком 18, 75 і 78 років, 69-річний чоловік та 14-річна дівчинка. Усіх постраждалих госпіталізували.

«Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса, у якій травмувалося 5 людей», — зазначили у поліції.

За фактом аварії слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на трасі «Київ- Одеса» сталася ДТП за участю вантажного автомобіля MAN та маршрутного мікроавтобуса Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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