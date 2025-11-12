На Хмельниччині посадовець напідпитку насмерть збив велосипедиста: як його покарали

Суд / © Pixabay

У Шепетівському районі на Хмельниччині військовий, перебуваючи не при виконанні службових обов’язків, спричинив смертельну аварію та втік з місця ДТП.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що керуючи власним авто неподалік села Гриців, він спробував здійснити обгін і виїхав на зустрічну смугу, де збив 57-річного велосипедиста. Внаслідок удару чоловік загинув на місці.

Правоохоронці затримали військовослужбовця через кілька годин після смертельної ДТП. Експертиза показала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в крові становив 1,11 проміле.

Шепетівський міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, та призначив покарання — шість років позбавлення волі з п’ятирічною забороною сідати за кермо.

Адвокати подали апеляційну скаргу, проте Хмельницький апеляційний суд залишив вирок без змін, визнавши рішення суду першої інстанції законним і обґрунтованим.

