На Хмельниччині посадовець напідпитку насмерть збив велосипедиста: як його покарали
Внаслідок зіткнення з автомобілем велосипедист отримав травми, несумісні з життям.
У Шепетівському районі на Хмельниччині військовий, перебуваючи не при виконанні службових обов’язків, спричинив смертельну аварію та втік з місця ДТП.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Повідомляється, що керуючи власним авто неподалік села Гриців, він спробував здійснити обгін і виїхав на зустрічну смугу, де збив 57-річного велосипедиста. Внаслідок удару чоловік загинув на місці.
Правоохоронці затримали військовослужбовця через кілька годин після смертельної ДТП. Експертиза показала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в крові становив 1,11 проміле.
Шепетівський міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, та призначив покарання — шість років позбавлення волі з п’ятирічною забороною сідати за кермо.
Адвокати подали апеляційну скаргу, проте Хмельницький апеляційний суд залишив вирок без змін, визнавши рішення суду першої інстанції законним і обґрунтованим.
