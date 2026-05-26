На Хмельниччині працівник ТЦК до смерті побив мобілізованого у казармі

Працівник ТЦК отримав вирок за вбивство мобілізованого, але провину не визнав

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок у справі смерті мобілізованого чоловіка, якого у казармі до смерті побив працівник ТЦК.

Про це передає Єдиний державний реєстр судових рішень.

Як встановив суд, конфлікт між чоловіками виник у спальному приміщенні відділення соціально-побутової адаптації ТЦК. За даними слідства, суперечка на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин переросла у бійку.

Військовий ТЦК кулаком вгатив у щелепу мобілізованому, внаслідок чого той впав на підлогу, вдарившись потиличною ділянкою голови та втратив свідомість. Після цього нападник стягнув потерпілого з ліжка та продовжив бити його кулаками по голові, тулубу та грудній клітці, спричинивши тілесні ушкодження, які призвели до мимовільного сечовипускання.

У результаті побиття потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, гемоторакс, розрив нирки, крововиливи під м`які оболонки обох півкуль головного мозку, та під тверду оболонку лівої півкулі головного мозку, забій головного мозку, закриту травму грудної клітки з переломами ребер з лівобічним гемотораксом (крововиливом в плевральну порожнину) та інші тяжкі тілесні ушкодження.

Наступного дня чоловік помер у лікарні.

Позиція працівника ТЦК

Військовий ТЦК своєї провини на суді не визнав. Він стверджує, що після повідомлення про те, що наступного ранку всіх відправляють проходити військову службу, потерпілий став поводити себе неадекватно, неодноразово намагався втекти, через що його зупиняли та повертали до спального місця. Під час першої спроби втечі його біля виходу зупинив інший працівник ТЦК, вдарив рукою по спині та завів до ліжка.

Під час другої спроби втечі працівники ТЦК знову зупинили потерпілого, дотягнули до ліжка та били ногами, коли він лежав на підлозі, після чого йому зробили заспокійливий укол.

Обвинувачений запевняє, що нібито лише кілька разів ударив потерпілого долонею по обличчю та намагався його заспокоїти, тоді як тілесні ушкодження, на його думку, могли бути спричинені іншими працівниками ТЦК.

Що кажуть родичі загиблого

Водночас, близькі загиблого наполягали, що до побиття могли бути причетні також інші працівники ТЦК, оскільки, на їхню думку, така кількість тілесних ушкоджень не могла бути завдана без участі або відома інших присутніх у приміщенні осіб.

Загалом відомо, що у казармі перебувало близько п`яти працівників ТЦК та приблизно десять мобілізованих осіб.

За словами родички загиблого, у приміщенні ТЦК над її дядьком знущалися: його морально принижували, прив`язували руки і ноги скотчем, закривали рот брудними шкарпетками, словесно ображали, цькували та знущалися з нього. Також, на її думку, потерпілому не було своєчасно надано медичної допомоги та не було викликано швидку допомогу.

Суд визнав обвинуваченого винним у умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, і призначив йому покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

