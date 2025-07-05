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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Хмельниччині пролунали вибухи: "Кинджал" був націлений на Старокостянтинів

Про наслідки ракетного удару наразі офіційно не повідомляють.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН.ua

У суботу, 5 липня, під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу удару російської ракети «Кинджал» у Хмельницькій області пролунали вибухи.

У Повітряних силах повідомили, що удар ракети був спрямований на місто Старокостянтинів.

Про наслідки ракетного удару наразі офіційно не повідомляють.

Минулого тижня російська терористична армія уже атакувала місто Старокостянтинів на Хмельниччині ракетами «Кинджал».

Нагадаємо, напередодні, у ніч проти 4 липня, українська столиця місто Київ стало ціллю однієї з найбільших комбінованих атак держави-агресорки.

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