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На Хмельниччині пролунали вибухи: "Кинджал" був націлений на Старокостянтинів
Про наслідки ракетного удару наразі офіційно не повідомляють.
У суботу, 5 липня, під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу удару російської ракети «Кинджал» у Хмельницькій області пролунали вибухи.
У Повітряних силах повідомили, що удар ракети був спрямований на місто Старокостянтинів.
Про наслідки ракетного удару наразі офіційно не повідомляють.
Минулого тижня російська терористична армія уже атакувала місто Старокостянтинів на Хмельниччині ракетами «Кинджал».
Нагадаємо, напередодні, у ніч проти 4 липня, українська столиця місто Київ стало ціллю однієї з найбільших комбінованих атак держави-агресорки.