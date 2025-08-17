На Хмельниччині сталася ДТП за участі автобуса: багато постраждалих

ДТП на Хмельниччині

На Хмельниччині 17 серпня сталася ДТП за участі автобуса. Постраждали 16 людей.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі аварії на Хмельниччині

Як стало відомо, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 16:30, поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

«Сталося зіткнення автомобіля „Hyundai Santa Fe“ під керуванням 41-річного жителя м. Полонне та автобуса „Mercedes-Benz Sprinter“, за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту постраждали водій автобуса та його 15 пасажирів. Серед потерпілих — двоє дітей. Вони наразі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня у Львівській області сталася смертельна аварія. Загинули 15-річна дівчина та 20-річний хлопець. Також поранено три неповнолітні людини.

Так, на автодорозі «Жидачів-Ходорів» у Стрийському районі відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz, яким керував 17-річний підліток, та автомобіля Seat Altea XL, за кермом якого був 31-річний чоловік. Від отриманих внаслідок ДТП травм двоє пасажирів Mercedes загинули на місці аварії. Ще двоє пасажирів та водій цього автомобіля отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.