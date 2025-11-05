- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 1 хв
На Хмельниччині сталася моторошна ДТП: подробиці
У Дунаєвецькому районі сталася ДТП із загиблим — водій Renault Trafic наїхав на велосипедиста.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 листопада близько 19:05 на автодорозі сполученням «Томашівка — Міцівці», поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
63-річний водій автомобіля Renault Trafic, житель села Томашівка, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку.
Унаслідок зіткнення 45-річний житель селища Дунаївці отримав травми, несумісні з життям. Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілого.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії, призначено необхідні експертизи.
Поліція закликає водіїв бути уважними у темну пору доби та дотримуватися безпечної дистанції, особливо на неосвітлених ділянках доріг. Велосипедистам радять використовувати світловідбивні елементи та фари для уникнення подібних трагедій.
Нагадаємо, в Івано-Франківському районі сталася смертельна ДТП: суддя за кермом автомобіля Lexus збила на пішохідному переході двох людей, внаслідок чого один чоловік загинув. Справу розслідує ДБР. Судді вже оголосили про підозру (ч. 2 ст. 286 КК України), їй загрожує до восьми років ув’язнення, та подано клопотання до Вищої ради правосуддя про дозвіл на її затримання.