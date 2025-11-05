ТСН у соціальних мережах

На Хмельниччині сталася моторошна ДТП: подробиці

У Дунаєвецькому районі сталася ДТП із загиблим — водій Renault Trafic наїхав на велосипедиста.

Дар'я Щербак
ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 листопада близько 19:05 на автодорозі сполученням «Томашівка — Міцівці», поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

63-річний водій автомобіля Renault Trafic, житель села Томашівка, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку.

Унаслідок зіткнення 45-річний житель селища Дунаївці отримав травми, несумісні з життям. Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії, призначено необхідні експертизи.

Поліція закликає водіїв бути уважними у темну пору доби та дотримуватися безпечної дистанції, особливо на неосвітлених ділянках доріг. Велосипедистам радять використовувати світловідбивні елементи та фари для уникнення подібних трагедій.

ДТП / © Facebook/Патрульна поліція Хмельницької області

Нагадаємо, в Івано-Франківському районі сталася смертельна ДТП: суддя за кермом автомобіля Lexus збила на пішохідному переході двох людей, внаслідок чого один чоловік загинув. Справу розслідує ДБР. Судді вже оголосили про підозру (ч. 2 ст. 286 КК України), їй загрожує до восьми років ув’язнення, та подано клопотання до Вищої ради правосуддя про дозвіл на її затримання.

