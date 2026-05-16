Водій вилетів на тротуар просто в пішоходів у Хмельницькому: загинула жінка, є поранені

У Хмельницькому суботній вечір обірвався страшною трагедією. У центрі міста сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула молода перехожа, а ще троє людей, серед яких неповнолітні, дістали серйозні поранення.

Про це офіційно повідомили в поліції в Хмельницькій області.

Моторошна аварія сталася сьогодні, 16 травня, близько 19:05 години по вулиці Степана Бандери. За попередніми даними слідства, за кермом німецького кросовера перебував молодик, який не впорався з керуванням на великій швидкості.

«20-річний водій автомобіля „BMW X4“ виїхав на смугу зустрічного руху, потім на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів і зіткнувся з електроопорою», — розповідають у поліції Хмельниччини.

Удар був такої сили, що передня частина елітного автомобіля перетворилася на купу металобрухту, а важка бетонна опора зазнала значних пошкоджень.

В результаті ДТП жінка віком приблизно 20-25 років, особа якої наразі ще не встановлена, від отриманих травм загинула на місці події до приїзду медиків. Іншого пішохода, 24-річного чоловіка, у важкому стані екстрено доставили до лікарні.

Окрім перехожих, травми отримали і двоє неповнолітні пасажири, які перебували в салоні BMW:

16-річного хлопця госпіталізували до медичного закладу з переломом плеча;

15-річному підлітку лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці події без подальшої госпіталізації.

«Водія транспортного засобу працівники поліції затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У нього відібрали зразки крові для перевірки на стан алкогольного чи наркотичного сп`яніння», — зазначили у відомстві.

За даним фактом правоохоронці невідкладно відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

