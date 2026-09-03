На Хмельниччині уламки збитого дрона впали на підприємство: спалахнула пожежа

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У ніч проти 3 вересня російські війська продовжили атакувати Хмельницьку область ударними безпілотниками. Внаслідок роботи ППО уламки одного зі збитих дронів впали на територію підприємства та спричинили пожежу.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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За його словами, уламки ворожого БпЛА впали на складські приміщення одного з підприємств області. Внаслідок цього виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів.

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На місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальникам вдалося локалізувати займання.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

«Неспокійна ніч на Хмельниччині. Ворог продовжує атакувати область ударними безпілотниками. Працюють сили ППО», — зазначив Тюрін.

Він подякував українським силам протиповітряної оборони та службам, які ліквідовують наслідки російської атаки.

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