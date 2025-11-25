На Хмельниччині військовий застрелив співслужбовця, а тіло спалив і кинув у річку

Військового засудили за розстріл та спалення співслужбовця / © Pixabay

Військовий з Львівщини застрелив співслужбовця та спалив його тіло в машині, щоб приховати сліди злочину.

Про це йдеться у вироку Теофіпольського районного суду Хмельницької області, який оприлюднили у Єдиному державного реєстрі судових рішень.

Інцидент стався ввечері 14 жовтня 2024 року на території тимчасового пункту дислокації військових на Хмельниччині. Під час спільного вживання алкоголю уродженець Кам’янки-Бузької Львівської області посварився з товаришем по службі. Конфлікт переріс у бійку.

Потерпілий став погрожувати обвинуваченому та його родині. У матеріалах справи вказано, що чоловік, якого вбили, мав автомат, який був незаконно привезений з Донбасу. Тому погрозу обвинувачений сприйняв серйозно.

Засуджений взяв свій автомат АК-74 та здійснив щонайменше три постріли у чоловіка. Варто зауважити, що вбивство бачили інші військові. За словами свідків, обидва чоловіки — вбивця і його жертва — часто сварилися з приводу служби, тому на конфлікт спочатку ніхто не звернув особливої уваги.

Від вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Далі вбивця повантажив тіло у багажник свого автомобіля Volkswagen Golf. Він облив автомобіль соляркою, підпалив разом із тілом, а далі скинув залишки тіла у річку.

Суд визнав військового винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначив йому 9 років тюрми. Цивільний позов родини загиблого задовольнили, стягнувши з обвинуваченого 900 000 гривень моральної шкоди (500 тис. грн на користь дружини та 400 тис. грн на користь сина).

