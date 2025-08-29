ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
111
1 хв

На Хмельниччині водій влетів у поліцейських, які оформляли ДТП - деталі масової аварії

Винуватця ДТП затримано, а постраждалих доправлено до лікарні. Поліція здійснює розслідування.

Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

На Хмельниччині сталася масова ДТП — постраждали четверо поліцейських та водій легковика.

Про це повідомили у поліції регіону.

Відомо, що аварія за участю вантажівки «МАН 440» та кількох автомобілів, серед яких службові машини поліції, сталася на автодорозі сполученням «Хмельницький — Тернопіль».

За попередньою інформацією, 61-річний водій вантажного автомобіля «МАН 440» із причепом з’їзхав на узбіччя, де в цей момент працівники поліції фіксували ДТП за участю автівки «Renault Megane» під керуванням 44-річного чоловіка.

«Від удару поліцейські транспорті засоби в некерованому стані зіткнулися з легковиком „Renault Megane“. В результаті усі три автівки отримали значні пошкодження. Також унаслідок ДТП тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали четверо працівників сектору реагування патрульної поліції Хмельницького районного управління та водій „Renault“, — йдеться у повідомленні відомства.

Водія вантажівки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині зіткнулися мікроавтобус та автобус — шестеро загиблих. Серед жертв є дитина.

111
