На Хмельниччині впав літак, екіпаж загинув: перші деталі трагедії (відео)

Літак Су-24. Фото ілюстративне / © Вікіпедія

Реклама

Ввечері 16 червня в Хмельницькій області розбився бомбардувальник Су-24М. Екіпаж літака загинув.

Це підтвердили Повітряні сили.

Трагічний інцидент стався сьогодні, 16 червня, близько 19:00.

Реклама

«Сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України», — йдеться в повідомленні.

Екіпаж Су-24М — льотчик та штурман — виконував завдання на Хмельниччині. На жаль, обидва льотчики загинули.

«Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху», — повідомили Повітряні сили. Команда ТСН.ua також висловлює співчуття родинам загиблих пілотів.

Наразі на місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає. Причини та обставини катастрофи встановлюються.

Реклама

Місцеві Телеграм-канали уточнюють, що катастрофа сталася у Шепетівському районі Хмельницької області.

За словами очевидців, пролунав потужний вибух. Перед цим жителі чули звук, схожий на проліт літака.

Раніше, у березні, на фронті загинув полковник Олександр Довгач — командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України.

Нагадаємо, минулого року на Волині ракета з українського літака зруйнувала житловий будинок.

Реклама

Новини партнерів