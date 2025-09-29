На Хмельниччині з’являється унікальна водойма-примара: що про неї відомо

Озеро-примара / © Незалежний громадський портал

На Хмельниччині, неподалік села Веселець, раз на десятиліття відбувається унікальне природне явище — у долині виникає велике тимчасове озеро, яке розливається на кілька кілометрів. У цей час водойма наповнюється життям: тут з’являється рідкісна риба, прилітають дикі качки, білі та сірі чаплі, а на прибережних луках розквітають орхідеї та гніздівки, занесені до Червоної книги. Та вже за деякий час озеро так само тихо зникає.

Про це пише Незалежний громадський портал.

Для місцевих мешканців це стало звичною картиною. Неподалік розташований орнітологічний заказник, і кожного разу, коли в долині з’являється вода, туди злітаються численні птахи.

У XIX–XX століттях місцевість на старих картах позначалася як заболочена долина річки Сквила. У 1970-х роках тут працювали меліоративні загони студентів, які осушували ґрунти для потреб сільського господарства. Проте з часом дренажні канали замулилися, і водойма стала з’являтися лише періодично.

За словами краєзнавця Олександра Кльоца, причина — у будові самої котловини. Дно сформоване товстим шаром глин неогенового періоду, які не пропускають воду вглиб. Атмосферні опади накопичуються в заглибленні, перетворюючи його на тимчасове озеро.

Котловина має довжину понад 3 км та ширину понад 1 км, її загальна площа сягає 350 гектарів, а саме затоплення відбувається на ділянці близько 130 гектарів.

Науковці вважають, що ці глини збереглися лише на рівнинних ділянках, яких не торкнулася водна ерозія. Це залишки давніх річкових долин, що сформувалися після відступу Сарматського моря. Подільська височина та Карпатські гори, які піднімалися в той час, докорінно змінили рельєф регіону. Веселецька котловина, таким чином, є частиною реліктової давньої долини з уламками рифів.

Дослідники розглядають Веселецьку котловину як унікальне геоморфологічне утворення, що зберегло в собі відбиток багатомільйонної історії. Воно дозволяє краще зрозуміти процеси формування Подільської височини та давнього рельєфу краю.

