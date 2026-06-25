На Хмельницькій АЕС відбуваються слідчі дії: що відомо

Хмельницька АЕС.

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У четвер, 25 червня, на майданчику Хмельницької атомної електростанції правоохоронні органи проводяться слідчі дії, які стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

«Енергоатом» забезпечує повне сприяння роботі правоохоронних органів, надає всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлений у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи», — йдеться у повідомленні.

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У компанії наголошують, що чинне керівництво «підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень».

Зазначається, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Наразі Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи експлуатацію енергоблоків і виробництво електроенергії для потреб держави.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему незаконного заволодіння коштами «Енергоатому». Фігуранти привласнили майже 170 млн грн на будівництві Ташлицької ГАЕС, що розташована у Миколаївській області.

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