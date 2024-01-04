"На кілька атак": Ігнат прокоментував інформацію про нестачу ракет до ПЗРК

ЗМІ "рознесли" слова Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька таких масованих атак. Вочевидь, йдеться про 29 грудня і 2 січня. Зокрема, в коментарі французькому AFP йдеться і про ракети до зенітних ракетних систем середнього та великого радіуса дії – Patriot.

Про це написав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Нічого екстраординарного

За словами Ігната, нічого нового в цьому немає. Завжди так було – і торік, і влітку, і зараз.

"Партнери надають ракети за потребою, я б тут навіть сказав, за нагальною потребою!" – підкреслив речник Повітряних сил.

Безумовно, каже Ігнат, зенітні ракети для нас – це дефіцитний товар, як радянські до С-300 і Бук-М1, так і західні. Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн.

"Чи хтось гадає, що в Україні варто розгорнути склади для зберігання західних зенітних ракет, які неодмінно стануть пріоритетною ціллю для ворога?!" – зауважив він.

Речник ПС ЗСУ також нагадав, що російська пропаганда вже "знищила мільйон таких складів". Багато балакають росіяни й про літаки.

Тож нічого екстраординарного не відбувається, звісно, ворог поступово намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону, змушує витрачати дорогоцінний боєкомплект ось такими масованими атаками.

Окупанти це роблять щодня і щоночі. Вони теж витрачають дорожезні ракети, які просто з конвеєра направляють на носії.

"Відбиваємося! І не забуваємо щоразу нагадувати нашим партнерам оте постійне – "НА КІЛЬКА АТАК". А на расєї – "дурень думкою багатіє", сподіваються, Захід залишить Україну з ними наодинці! Це ж було вже. Тримаймо стрій!" – підсумував Ігнат.

Раніше йшлося про те, що США утилізують сотні ATACMS, які можна було б передати Україні.

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