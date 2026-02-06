На кількох КПП на кордоні припинили пропуск деяких транспортних засобів: що відомо

Пункт пропуску / © УНІАН

У п’ятницю, 6 лютого, в Одеській і Чернівецькій областях тимчасово припинили пропуск вантажівок до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що причиною обмеження руху вантажівок стало ускладнення погодних умов.

«Оформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови у зв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця», — наголосили прикордонники.

Тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску в Одеській області:

«Паланка — Маяки — Удобне»

«Тудора»

У Чернівецькій області:

«Росошани — Бричень»

«Сокиряни — Окниця»

«Мамалига — Крива»

Як повідомлялося, через масштабний блекаут в Україні 31 січня вийшла з ладу база даних митниці Молдови. Тимчасово не здійснювався пропуск транспортних засобів в обидва напрямки.

У суботу, 31 січня, значна частина країни залишилася без електропостачання. О 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії електропередач 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.