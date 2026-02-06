ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
1 хв

На кількох КПП на кордоні припинили пропуск деяких транспортних засобів: що відомо

Оформлення не здійснюється на в’їзд до сусідньої країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пункт пропуску.

Пункт пропуску / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 6 лютого, в Одеській і Чернівецькій областях тимчасово припинили пропуск вантажівок до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що причиною обмеження руху вантажівок стало ускладнення погодних умов.

«Оформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови у зв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця», — наголосили прикордонники.

Тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску в Одеській області:

  • «Паланка — Маяки — Удобне»

  • «Тудора»

У Чернівецькій області:

  • «Росошани — Бричень»

  • «Сокиряни — Окниця»

  • «Мамалига — Крива»

Як повідомлялося, через масштабний блекаут в Україні 31 січня вийшла з ладу база даних митниці Молдови. Тимчасово не здійснювався пропуск транспортних засобів в обидва напрямки.

У суботу, 31 січня, значна частина країни залишилася без електропостачання. О 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії електропередач 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Дата публікації
Кількість переглядів
538
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie