На Кіпрі під час відпочинку затримали чоловіка, який хотів продати у секс-рабство двох українок

На Кіпрі під час відпочинку затримали чоловіка, який хотів продати у секс-рабство двох українок

Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

На Кіпрі під час відпочинку затримали 31-річного жителя Житомира, який хотів продати до секс-рабства двох жінок із Рівненської області та рік переховувався від поліції у Данії.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними слідства, у лютому 2020 року 31-річний уродженець м. Житомира завербував на роботу двох жительок Рівненської області. Дівчат він планував продати у секс-рабство в одну із країн Європи. Обидві потерпілі перебували у складному матеріальному стані, а тому погодились поїхати за кордон. Проте правоохоронці викрили схему торгівлі людьми.

Тоді підозрюваний втік з України та переховувався у Данії, де живе його співмешканка. Його оголосили у міжнародний розшук. У листопаді 31-річний підозрюваний поїхав у місто Ларнаку, що на Кіпрі, на відпочинок. Там його затримали та екстрадували до України. Підозрюваного доправили до Рівного. Йому інкримінують частину 2 статті 149 КК України. Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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