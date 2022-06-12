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На Кіровоградщині авто з п'ятьма людьми затонуло у ставку: загинули дві жінки та дитина

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На Кіровоградщині авто з п'ятьма людьми затонуло у ставку: загинули дві жінки та дитина

Фото: ДСНС України

У селі Мартоноша Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, у місцевому ставку загинули двоє дорослих та дитина.

За інформацією рятувальників, з невідомих причин у ставку знайшли затонулу машину, в якій перебувало п'ятеро людей. Трьом вдалося вибратися на поверхню. 

Про це повідомляє пресслужба з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"12 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Мартоноша Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району у місцевому ставку затонула машина, у якій перебували п’ятеро осіб. Троє вибрались на поверхню, але одна жінка загинула. Ще одна жінка та дитина залишились у затонулій машині", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Водолазно-рятувальна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучила з водойми тіла загиблих.

Нагадаємо, у Тернопільській області через негоду загинули три людини. За повідомленняс ДСНС України, потік дощової води зніс у річку автомобіль, в якому перебували люди. Усі загинули.

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