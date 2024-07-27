На Кіровоградщині батько роками ґвалтував рідну дочку і накачував її наркотиками

На Кіровоградщині чоловік протягом трьох років вчиняв стосовно рідної малолітньої дочки злочини сексуального характеру та схиляв до вживання наркотичних засобів.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

"Фігурант справи від грудня 2019 року до січня 2023 року, проживаючи спільно з колишньою дружиною і рідною донькою, неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно малолітньої дитини та ґвалтував дівчинку. Також підозрюваний систематично схиляв дитину до спільного вживання наркотичних засобів", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи.

Йому інкримінують зґвалтування, сексуальне насильство, а також схиляння до вживання наркотичних засобів (ч. ч. 3, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 315 КК України). За такі дії йому загрожує покарання 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік зґвалтував дівчину, яка прийшла на день народження до подруги.

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