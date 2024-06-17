На Кіровоградщині чоловік ґвалтував сестру: вона народила дитину 

У Кіровоградській області 32-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні зведеної сестри. 12-річна дівчинка народила дитину.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

"Житель обласного центру упродовж березня-травня 2019 року систематично вступав у статеві зносини зі своєю 12-річною сестрою по материнській лінії. Кривдник проживав разом з матір’ю та сестрою, часто залишався один з потерпілою. Він ґвалтував дитину, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство. Тривалий час вона нікому нічого не розповідала, а мати недостатньо приділяла увагу доньці після смерті чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Згодом малолітня завагітніла та у 12-річному віці народила дитину.

Зловмисникові призначено покарання - 10 років ув’язнення та включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Кривому Розі мати ґвалтувала рідну 2-річну доньку.

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