Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Кіровоградщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

На Кіровоградщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

Чоловік відмовився від мобілізації. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Кіровоградській області до іспитового терміну засудили 34-річного чоловіка, який написав заяву про відмову від мобілізації

Про це йдеться у вироку Онуфріївського районного суду Кіровоградської області. 

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК на 8 грудня 2023 року. Проте чоловік написав заяву, в якій категорично відмовився від служби в армії. 

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, коли його хотіли мобілізувати, він написав заяву про відмову від служби в армії. Підсудний додав, що "оскільки сам є сиротою, на утриманні має двох малолітніх дітей, які навчаються у школі, хворіє, має високий тиск". 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях.

Читайте також: 

Мобілізація і цькування: чому українці зневажають чоловіків у тилу?

Мобілізація і цькування: чому українці зневажають чоловіків у тилу?

Повʼязані теми:

Наступна публікація