На Кіровоградщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

У Кіровоградській області до іспитового терміну засудили 34-річного чоловіка, який написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК на 8 грудня 2023 року. Проте чоловік написав заяву, в якій категорично відмовився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, коли його хотіли мобілізувати, він написав заяву про відмову від служби в армії. Підсудний додав, що "оскільки сам є сиротою, на утриманні має двох малолітніх дітей, які навчаються у школі, хворіє, має високий тиск".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях.

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