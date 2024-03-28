На Кіровоградщині чоловік відібрав зброю у поліцейського та вистрілив собі у голову

У місті Світловодськ Кіровоградської області чоловік скоїв самогубство, відібравши зброю у поліцейського.

Пpо це "Суспільне" повідомила речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаїв Ольга Проценко.

За її даними, вночі 28 березня поліцейські отримали повідомлення про те, що місцевий житель погрожує скоїти самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці, через неадекватну поведінку чоловіка, викликали "швидку" допомогу для подальшої його госпіталізації.

Після огляду медиків, чоловіка мали доправити до психічної лікарні до обласного центру. Біля поліклініки він вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості за частиною 3 статті 367. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині у занедбаній будівлі знайдено тіло підлітка. За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень не виявлено. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі розпочали кримінальне провадження з позначкою "самогубство".

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