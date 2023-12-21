На Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації: сам прийшов до ТЦК - чим це закінчилось

У Кіровоградській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не хотів мобілізовуватись, а тому купив довідку ВЛК про непридатність до військової служби.

Про це йдеться у вироку Маловисківського районного суду Кіровоградської області.

За даними суду, чоловік у Мережі купив довідку ВЛК про непридатність до військової служби. У січні 2023 року чоловік прийшов до військкомату із фальшивою довідкою. Тоді його виключили із військового обліку. Проте згодом жителя Кіровоградщини викрили.

"Своїми діями обвинувачений скоїв кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358, ст. 336 КК України, що кваліфікуються як використання завідомо підробленого документа та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", - вказано у матеріалах суду.

Під час досудового розслідування чоловік уклав угоду зі слідством та визнав себе винним.

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 358, ст. 336 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 3 роки іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Чернігівщині родичі порадили чоловіку відмовитись від мобілізації і його засудили.