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На Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації: сам прийшов до ТЦК - чим це закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації: сам прийшов до ТЦК - чим це закінчилось

На Кіровоградщині чоловік відмовився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік уклав угоду зі слідством.

У Кіровоградській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не хотів мобілізовуватись, а тому купив довідку ВЛК про непридатність до військової служби. 

Про це йдеться у вироку Маловисківського районного суду Кіровоградської області. 

За даними суду, чоловік у Мережі купив довідку ВЛК про непридатність до військової служби. У січні 2023 року чоловік прийшов до військкомату із фальшивою довідкою. Тоді його виключили із військового обліку. Проте згодом жителя Кіровоградщини викрили. 

"Своїми діями обвинувачений скоїв кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358, ст. 336 КК України, що кваліфікуються як використання завідомо підробленого документа та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", - вказано у матеріалах суду. 

Під час досудового розслідування чоловік уклав угоду зі слідством та визнав себе винним. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 358, ст. 336 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 3 роки іспитового. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Чернігівщині родичі порадили чоловіку відмовитись від мобілізації і його засудили.

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Дата публікації
Перегляди
2661
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