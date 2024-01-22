На Кіровоградщині діти провалилися під кригу: тіло одного хлопчика ще розшукують

Рятувальники дістали тіло одного з хлопчиків, а іншого ще розшукують.

У Кіровоградській області втопилися двоє дітей. Тіло одного з хлопчиків дістали.

Про це повідомили у ДСНС.

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від жительки с. Олександрівка про те, що на кризі річки Інгулець гуляє двоє дітей. Після цього, зі слів жінки, діти зникли", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Під час пошукових робіт водолазами було вивялено тіло хлопчика 2015 року народження.

Пошуки другої дитини ще тривають.

Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області на ставку загинув чоловік. Тіло дістали з промерзлої ополонки та витягли на берег.

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