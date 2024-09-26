На Кіровоградщині інструктор побив військового на полігоні: деталі

З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.
На Кіровоградщині працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Інцидент стався 17 вересня 2024 ро. Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. Посадовець побив військового прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.
У ДБР порушили провадження за частиною 5 статті 426-1 "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.
Нагадаємо, що у місті Сміла на Черкащині спалахнув скандал через побиття військовослужбовця Анатолія Гончаренка, який перебував на лікуванні після контузії.
За даними ЗМІ, побив ветерана місцевий мешканець Вадим Долотенко, який двічі притягувався до кримінальної відповідальності і якого називають "кримінальним авторитетом". Після того, як чоловіка, який побив військового затримала поліція, він записав відео з вибаченнями за скоєне.
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