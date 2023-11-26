Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Кіровоградщині мати військового померла, дізнавшись про смерть сина

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2117
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Кіровоградщині мати військового померла, дізнавшись про смерть сина

Захисника поховали разом з матір'ю / Фото Світловодської МТГ

Серце жінки не витримало, дізнавшись трагічну звістку.

У Світловодську Кіровоградської області мати військового померла, дізнавшись про смерть сина.

Про це передає Світловодська міська територіальна громада.

Валерія Василенка мобілізували 11 березня 2022 року. 47-річний головний сержант служив на посаді командира відділення мінометного взводу.

22 листопада 2023 року захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності.

Валерій Василенко / Фото Світловодської МТГ / ©
Валерій Василенко / Фото Світловодської МТГ

"А 24 листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином", – йдеться в повідомленні.

Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю.

Раніше Мережу зворушило відео, як хлопчик біжить обіймати стенд із фото загиблого батька.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2117
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація