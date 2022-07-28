На Кіровоградщині мати з вітчимом знімали у порно дітей-підлітків

35-річну жительку Кіровоградщини та її 36-річного співмешканця із Запорізької області підозрюють у створенні порноконтенту за участі двох дітей.

Відзняті фото- та відеоматеріали розповсюджували через Інтернет за кордон.

Про це повідомляє DOZOR з посиланням на поліцію Києва.

Чоловіка і жінку звинувачують у розбещенні та сексуальному насильстві відносно дівчинки та хлопчика, 2008 років народження.

Також читайте Перевдягався в жінку і нападав на дівчат у шкільних вбиральнях: у Києві судитимуть серійного розбещувача школярок

Досудове розслідування за цим фактом завершено. За скоєний злочин фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

"Ми встановили, що чоловік зі своєю співмешканкою протягом року вчиняли дії сексуального характеру відносно її сина та доньки, 2008 років народження. Зловмисники створювали за їхньої участі порноконтент, а відзняті фото- та відеоматеріали розповсюджували через Інтернет за кордон. Із залученням спецпідрозділу поліції в оселі фігурантів в одному з міст Кіровоградської області ми провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, відео файли, мобільні телефони та банківські картки. Речові докази та проведені експертизи довели вину затриманих", -розповів виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Києва Микола Мазуров.

Досудове розслідування злочину завершено. Матеріали кримінального провадження з обвинувальними актами відносно двох осіб скеровано до Деснянського районного суду.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області до 15 років засуджено 35-річного чоловіка, який розбещував малолітніх дітей. Зазначається, що протягом березня-квітня 2021-го чоловік вчинив розпусні дії щодо чотирьох малолітніх дітей. Двом з них на той час було лише по п'ять років. Зловмисник застосовував щодо них фізичне насильство та залякування.

Читайте також: