На Кіровоградщині медики відмовилися їхати на виклик до військового, і він помер: репортер просить розголосу

Мати говорила, що син помирає, але медики так і не приїхали.
У Кіровоградській області, в селищі Смоліно, помер важко поранений на фронті військовий, який не дочекався приїзду медиків. За словами родичів, лікарі відмовилися їхати на виклик.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав фотожурналіст Євген Завгородній.
"Сьогодні поховали мого родича, Дмитра Заіку. Він був важко поранений на фронті. Але добили його місцеві медики, вірніше, вони нічого не зробили і тим сами його вбили", — повідомив Євген Завгородній.
Він розповів, що вранці чоловіку стало зле, тож мати телефонувала у швидку, проте на виклик ніхто так і не приїхав. Медики не з'явилися і тоді, коли сусіди та син військового самі поїхали до лікарні по допомогу.
"Мати говорила, що син помирає, а медики знаходили якісь причини, чому вони не можуть приїхати на виклик. І це при тому що до відділення було метрів 500, а нещодавно їм виділили нову швидку (карета швидкої допомоги — ред.). Десь годину мати робила штучне дихання і масаж серця. Сусіди і син Діми, який теж добровольцем пішов на
війну, їздили в лікарню кликати на допомогу. Не достукались", — пише журналіст.
Дмитро Заіка помер на руках у матері.
"Ось така ситуація. Я до сих пір не можу повірити, що таке трапилось в моєму рідному місті з рідними людьми. Винні мають бути покарані", — додав Євген Завгородній.
Тим часом поліція Тернопільщини розслідує загадкову смерть 49-річного місцевого жителя, якого доправили непритомним до лікарні з ТЦК в Бучачі.
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