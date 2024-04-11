На Кіровоградщині медики відмовилися їхати на виклик до військового, і він помер: репортер просить розголосу

Мати говорила, що син помирає, але медики так і не приїхали.

У Кіровоградській області, в селищі Смоліно, помер важко поранений на фронті військовий, який не дочекався приїзду медиків. За словами родичів, лікарі відмовилися їхати на виклик.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав фотожурналіст Євген Завгородній.

"Сьогодні поховали мого родича, Дмитра Заіку. Він був важко поранений на фронті. Але добили його місцеві медики, вірніше, вони нічого не зробили і тим сами його вбили", — повідомив Євген Завгородній.

Військовий Дмитро Заіка Фото: Євгеній Завгородній

Він розповів, що вранці чоловіку стало зле, тож мати телефонувала у швидку, проте на виклик ніхто так і не приїхав. Медики не з'явилися і тоді, коли сусіди та син військового самі поїхали до лікарні по допомогу.

"Мати говорила, що син помирає, а медики знаходили якісь причини, чому вони не можуть приїхати на виклик. І це при тому що до відділення було метрів 500, а нещодавно їм виділили нову швидку (карета швидкої допомоги — ред.). Десь годину мати робила штучне дихання і масаж серця. Сусіди і син Діми, який теж добровольцем пішов на

війну, їздили в лікарню кликати на допомогу. Не достукались", — пише журналіст.

Дмитро Заіка помер на руках у матері.

"Ось така ситуація. Я до сих пір не можу повірити, що таке трапилось в моєму рідному місті з рідними людьми. Винні мають бути покарані", — додав Євген Завгородній.

Тим часом поліція Тернопільщини розслідує загадкову смерть 49-річного місцевого жителя, якого доправили непритомним до лікарні з ТЦК в Бучачі.

Читайте також: