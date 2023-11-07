На Кіровоградщині підлітки замордували півня заради забави

Яке покарання тепер чекає на підлітків?

На Кіровоградщині троє підлітків знущалися з півня заради забави. Тортури знімали на відео, яке згодом потрапило до Мережі.

Про це йдеться в сюжеті каналу "Ми — Україна" в межах телемарафону.

"Жорстокість двох 14-річних та одного 15-річного підлітків обурила всю громаду", — повідомили жірналісти.

Один з найстрашніших епізодів відео хлопці зняли на місцевій греблі.

"Хлопці з усієї сили кидали птаха з висоти щонайменше 4 метри. Знущання з півня троє підлітків фільмували", — розповідає журналістка.

Жертву свою спіймали на сільському стадіоні, де той пасся.

Відео знущань збурило громаду. На кадрах люди впізнали місцевих хлопців: 14-річних Богдана та Антона, а також 15-річного Сергія. Всі вони вчаться в Онуфрієвському ліцеї. Вчителі шоковані, бо ж двоє молодших мають бездоганну характеристику.

Старший хлопець разом із мамою 20219-го приїхали на Кіровоградщину з Росії. В школі кажуть, він мав проблеми школі.

Однокласники Сергія здивовані його жорстокістю.

"Не можу повірити, що це мій однокласник. Це жах", — каже ровесник Сергія.

Таку поведінку не можуть пояснити навіть мами підлітків.

Яке покарання передбачено за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі, але оскільки хлопці неповнолітні, покарання буде менш суворе.

"Відносно них можуть бути застосовано примусові заходи виховного характеру. Батьків також буде притягнуто до адміністративної відповідальності", — повідомив начальник слідчого відділу Віталій Сторчак.

Батькам загрожує штраф за неналежне виховання від 1,5-5 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Ковелі також повідомили про випадок знущання над твариною. Там жінка жорстоко замучила свого собаку: зв’язала та підвісила на балконі.

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