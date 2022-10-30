На Кіровоградщині повідомили про вкрай важку ситуацію із електрикою

У Кіровоградській області через вкрай важку ситуацію з електроенергією просять терміново зменшити споживання електрики.

До економії закликав жителів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Прохання до жителів Кропивницького та Кіровоградської області – терміново зменшити споживання електроенергії. Ситуація на енергетичному фронті залишається вкрай важкою”, написав він.

Як зазначив голова ОВА, спеціалістам ПрАТ “Кіровоградобленерго” надзусиллями вдалося стабілізувати ситуацію, але для того, щоб не допустити аварійних відключень, потрібно зменшити електропостачання.

У зв'язку зі складною ситуацію з енергозабезпеченням через обстріли РФ українців наполегливо закликають зменшити користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

Особливо важким для Києва було 27 жовтня - тоді у столиці та області понад 1,5 мільйона осіб залишились без електрики.

Тим часом у ДТЕК заявляють, що тривалість віялових відключень світла у Києві може зрости до 6 годин.

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