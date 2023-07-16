На Кіровоградщині у ДТП потрапив рейсовий мікроавтобус: двоє загиблих, багато поранених (фото)

Причини ДТП встановлюються.
Біля с. Братолюбівка Гурівської громади Кропивницького району у неділю, 16 липня, сталась смертельна ДТП. Там зіткнулись два мікроавтобуси, один з яких - рейсовий.
Про це повідомили в ДСНС Кіровоградської області.
ДТП сталась на трасі Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг 16 липня орієнтовно о 13:50. Там зіткнулись два мікроавтобуси, один з яких перевозив пасажирів за маршрутом "Кривий Ріг-Київ".
На місці ДТП загинув один із потерпілих, інша людина померла дорогою до лікарні. Наразі медики надають допомогу 17 потерпілим.
На місці аварії працюють слідчі. Причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину - сестру, матір та вітчима.
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