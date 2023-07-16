На Кіровоградщині у ДТП потрапив рейсовий мікроавтобус: двоє загиблих, багато поранених (фото)

Біля с. Братолюбівка Гурівської громади Кропивницького району у неділю, 16 липня, сталась смертельна ДТП. Там зіткнулись два мікроавтобуси, один з яких - рейсовий.

Про це повідомили в ДСНС Кіровоградської області.

ДТП сталась на трасі Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг 16 липня орієнтовно о 13:50. Там зіткнулись два мікроавтобуси, один з яких перевозив пасажирів за маршрутом "Кривий Ріг-Київ".

У ДТП загинуло двоє людей / Фото: Управління ДСНС України у Кіровоградській області

На місці ДТП загинув один із потерпілих, інша людина померла дорогою до лікарні. Наразі медики надають допомогу 17 потерпілим.

На місці аварії працюють слідчі. Причини ДТП встановлюються.

ДТП на Кіровоградщині / Фото: Управління ДСНС України у Кіровоградській області

Нагадаємо, у Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину - сестру, матір та вітчима.

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