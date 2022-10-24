На Кіровоградщині впроваджують аварійне відключення світла: деталі

Через значне вечірнє зростання електричних навантажень та в умовах фактично аварійної схеми електропостачання після ракетних обстрілів 22 жовтня, по всій території Кіровоградської області вимушено вводяться графіки аварійних відключень до 23 години.

Про це пише ПрАт «Кіровоградобленерго» у соціальних мережах.

Тривалість відключень до 2-х годин.

"Вкотре просимо підприємства й жителів області зменшити споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 22 жовтня, російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області.

"Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії", - звернувся очільник ОВА Андрій Райкович.

Він попередив про можливі перебої з постачанням електроенергії і закликав громадян вимкнути з розеток усі зайві прилади, оскільки в області вже розпочали відключення електроенергії.

Нагадаємо, по всій Україні з 20 жовтня вимушено почали вимикати електроенергію через дефіцит потужності, який виник у результаті російських обстрілів. Через ракетні удари РФ серйозно пошкоджені близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей. Українців закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

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