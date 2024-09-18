На Кіровогращині шахрай видурив 1 млн гривень у матері героя, який загинув на війні

Аферист, представляючись підполковником ЗСУ, змушував вбитих горем рідних віддавати частину посмертних виплат.
На Кіровоградщині поліцейські затримали цинічного шахрая, який ошукав матір загиблого воїна на 1,1 млн грн.
Про це передають пресслужби Нацполіції і Кіровоградської обласної прокуратури.
Організатором схеми є 46-річний житель Кіровоградської області. Зловисник телефонував родичам загиблих і, представляючись підполковником ЗСУ, змушував вбитих горем рідних віддавати частину посмертних виплат.
Під час телефонної розмови шахрай чинив психологічний тиск на потерпілих, запевняв, що перерахує ці гроші на військо. У разі відмови, зловмисник застосовував погрози та залякування.
Зокрема, він виманив гроші у матері Героя, який захищав Марʼїнку та загинув ще у грудні 2022 року.
Аферист переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги ЗСУ. У такий спосіб він заволодів понад 1 млн гривень, що були у потерпілої.
Правоохоронці викрили злодія "на гарячому" під час отримання чергової частини грошей у сумі 300 тис гривень, які знайдено у нього в автомобілі.
Чоловіка затримано. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Дніпрі стався просто жахливий випадок цинізму і шахрайства. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військових та через онлайн-банкінг списували гроші.
Серед пʼятьох фігурантів – працівник моргу, ІТівець та кримінальний авторитет.
Читайте також:
- Куди зникли донати людей: "Госпітальєри" втрапили у гучний скандал – всі деталі
- ДБР викрило банду, яка під виглядом працівників ТЦК обкрадала ухилянтів на Львівщині
- Шахраї влаштували “полювання” на родини загиблих військових: що обіцяють жертвам