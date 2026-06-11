Батько вистрілив у доньку / © pixabay.com

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На Кіровоградщині правоохоронці розкрили вбивство 28-річної жінки, яку від лютого цього року розшукували як безвісти зниклу.

Про випадок повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.

Із заявою про зникнення подруги до поліції звернулася її кума.

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«Усі члени родини проживали разом в одному будинку на території Світловодської громади. Коли близька подруга протягом місяця не виходила на зв’язок, жінка вирішила сходити до неї додому. Але застала лише 3-річну дитину яка сама гралася в будинку, а дідусь і бабуся займалися у дворі господарством. На питання де їх донька батьки невпевнено відповідали, що було дуже підозріло, тому вона викликала поліцію», — йдеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, під час спільного вживання алкоголю, у ніч проти 31 грудня 2025 року між батьком та донькою спалахнула сварка. Під час конфлікту 50-річний чоловік смертельно поранив доньку пострілом із мисливської рушниці. А дружині яка почула постріл — пригрозив смертельною розправою, якщо вона комусь розповість про це.

Після цього, щоб приховати скоєне, він закопав тіло загиблої в сараї на території домоволодіння. Під час обшуку правоохоронці виявили тіло жінки із ознаками насильницької смерті. Також було виявлено ймовірне знаряддя злочину — не зареєстровану мисливську рушницю, яку чоловік заховав.

Його затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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Дитину потерпілої вилучили з сім’ї, зараз вона знаходиться в безпечних умовах в дитячому будинку.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські затримали військовослужбовця, який у стані алкогольного сп’яніння через ревнощі влаштував стрілянину з автомата під час служби, внаслідок чого загинули жінка та військовий, а ще один боєць зазнав поранень.

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