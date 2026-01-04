На Кіровоградщині дівчина зарізала подругу через ревнощі

Зловмисницю затримано / © УНІАН

У Кіроградській області затримано 21-річну дівчину, яка під час застілля вбила свою подругу. Причиною стала ревність.

Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, до поліції надійшло повідомлення про безвісти зниклу місцеву жительку 2001-го року народження.

Під час розшуку у балці на території міста Знам’янка правоохоронці виявили тіло зниклої з множинними ножовими пораненнями шиї та тулуба.

«Поліцейські встановили, що напередодні трагедії потерпіла перебувала у знайомої, де разом вживали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого господиня оселі завдала потерпілій численних ножових поранень, від яких та померла», — йдеться у повідомленні.

Працівники поліції затримали 21-річну дівчину та повідомили їй про підозру. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

