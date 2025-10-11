На Кіровоградщині по-звірячому вбили 16-річну дівчину: поліція розкрила подробиці

Чоловіка затримано / © pixabay.com

У Світловодську поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яку родичі виявили з ножовими пораненнями в орендованій квартирі.

Про це повідомили у Нацполіції.

Поліцейські Кіровоградщини встановили причетність місцевого жителя до жорстокого вбивства неповнолітньої.

«16-річну дівчину з ножовими пораненнями без ознак життя родичі виявили в орендованій квартирі у місті Світловодськ. У результаті комплексної роботи поліцейські встановили причетність до вчинення злочину місцевого жителя», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Чоловіка затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Слідчі вже скерували клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

