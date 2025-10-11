ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
1 хв

На Кіровоградщині по-звірячому вбили 16-річну дівчину: поліція розкрила подробиці

Тіло 16-річної дівчини у Світловодську виявили родичі, які і повідомили до поліції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловіка затримано

Чоловіка затримано / © pixabay.com

У Світловодську поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яку родичі виявили з ножовими пораненнями в орендованій квартирі.

Про це повідомили у Нацполіції.

Поліцейські Кіровоградщини встановили причетність місцевого жителя до жорстокого вбивства неповнолітньої.

«16-річну дівчину з ножовими пораненнями без ознак життя родичі виявили в орендованій квартирі у місті Світловодськ. У результаті комплексної роботи поліцейські встановили причетність до вчинення злочину місцевого жителя», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Чоловіка затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Слідчі вже скерували клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Черкащині військовий вбив 2-річну дитину, яка його дратувала.

Дата публікації
Кількість переглядів
385
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie