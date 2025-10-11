- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 385
- 1 хв
На Кіровоградщині по-звірячому вбили 16-річну дівчину: поліція розкрила подробиці
Тіло 16-річної дівчини у Світловодську виявили родичі, які і повідомили до поліції.
У Світловодську поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яку родичі виявили з ножовими пораненнями в орендованій квартирі.
Про це повідомили у Нацполіції.
Поліцейські Кіровоградщини встановили причетність місцевого жителя до жорстокого вбивства неповнолітньої.
«16-річну дівчину з ножовими пораненнями без ознак життя родичі виявили в орендованій квартирі у місті Світловодськ. У результаті комплексної роботи поліцейські встановили причетність до вчинення злочину місцевого жителя», — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Чоловіка затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Слідчі вже скерували клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
