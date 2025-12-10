На Кіровоградщині психологиня дитсадка катувала дитину: шокувальні подробиці

Дитина / © Freepik

У Голованівському районі Кіровоградської області 25-річній психологині одного з дошкільних закладів повідомлено про підозру у систематичному фізичному та психологічному насильстві над шестирічною дитиною.

Про це повідомила поліція Кіровоградської області у Facebook.

За даними слідства, жінка, користуючись авторитетом дорослого, завдавала дитині фізичного болю та погрожувала покараннями у разі «непослуху». Судова психологічна експертиза підтвердила, що такі дії спричинили у малолітнього страх, втрату відчуття безпеки, тривожність та інші емоційні порушення.

Підозрювана відповідає за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування здійснює Голованівський районний відділ поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

