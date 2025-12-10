ТСН у соціальних мережах

На Кіровоградщині психологиня дитсадка катувала дитину: шокувальні подробиці

Шестирічний вихованець Голованівського дитсадка став жертвою систематичного насильства з боку психологині.

Наталія Магдик
Дитина

Дитина / © Freepik

У Голованівському районі Кіровоградської області 25-річній психологині одного з дошкільних закладів повідомлено про підозру у систематичному фізичному та психологічному насильстві над шестирічною дитиною.

Про це повідомила поліція Кіровоградської області у Facebook.

За даними слідства, жінка, користуючись авторитетом дорослого, завдавала дитині фізичного болю та погрожувала покараннями у разі «непослуху». Судова психологічна експертиза підтвердила, що такі дії спричинили у малолітнього страх, втрату відчуття безпеки, тривожність та інші емоційні порушення.

Підозрювана відповідає за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування здійснює Голованівський районний відділ поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Калуші на Прикарпатті 32-річна горе-мати підозрюється у вбивстві власної трирічної дитини.

