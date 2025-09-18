На Кіровоградщині школярку жорстоко зґвалтував незнайомець: вона просила допомоги

На Кіровоградщині чоловік зґвалтував дитину / © Freepik

У Кіровоградській області до 10 років та 6 місяців засудили чоловіка, який зґвалтував малолітню школярку. Дівчинка втекла з дому після сварки з мамою, а дорослий пообіцяв їй допомогти знайти роботу.

Про це йдеться у вироку Маловисківського районного суду Кіровоградської області.

Засуджений зґвалтував дівчинку

За даними слідства, підозрюваний — судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконну вирубку лісу.

Чоловік у квітні 2024 року біля однієї із шкіл побачив малолітню дівчинку. Вона попросила його підвезти в сусіднє село. Чоловік погодився і дитина сіла до салону його авто. Згодом чоловік жорстоко зґвалтував дівчинку. Школярка, скориставшись моментом, втекла від нього.

Що розповів підозрюваний

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що підібрав дівчинку на вулиці. Вона «попросила допомоги знайти їй роботу, так як вона посварилася з своєю матір`ю». Проте замість допомоги — він зґвалтував дитину.

«Обвинувачений вказав, що розкаюється, що посадив малолітню в машину та дуже жалкує про те, що вчинив даний злочин. Якби б потерпіла була присутня в судовому засіданні, то вибачення попросив би», — йдеться у матеріалі суду.

Психолог, який спілкувався із жертвою, розповів, що дитина комунікабельна та йде на контакт. Проте коли вони заговорили про те, що сталось — дитина стала тривожитися та стресувати.

Вирок суду

Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 152 КК України та засудили до 10 років та 6 місяців позбавлення волі. Також його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.