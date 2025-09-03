- Дата публікації
На Кіровоградщині унаслідок удару пошкоджено 17 будинків, п’ятеро людей поранені
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Знамʼянку зросла до п’яти. Усім пораненим медики надають допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено 17 житлових будинків, один із них зруйновано.
Населені пункти громади, які залишалися без електропостачання, вже підключені до мережі. На місці продовжують працювати рятувальники, поліцейські та комунальні служби. Обстеження території триває.
