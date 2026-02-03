- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
На Кіровоградщині водій збив двох пішоходів: є жертви
Поліція затримала водія, який збив людей, а потім втік з місця аварії.
У місті Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода - водій збив двох пішоходів. Один із них помер у кареті «швидкої».
Про подію повідомили у поліції Кіровоградської області.
«Водій автомобіля Mercedes Vito, рухаючись проспектом Соборним, у темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги наїхав на двох пішоходів, які переходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка 1976 року народження померла в автомобілі швидкої медичної допомоги. Після скоєння аварії водій втік”, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські виявили зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.
