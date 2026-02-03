ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
159
1 хв

На Кіровоградщині водій збив двох пішоходів: є жертви

Поліція затримала водія, який збив людей, а потім втік з місця аварії.

Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

У місті Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода - водій збив двох пішоходів. Один із них помер у кареті «швидкої».

Про подію повідомили у поліції Кіровоградської області.

«Водій автомобіля Mercedes Vito, рухаючись проспектом Соборним, у темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги наїхав на двох пішоходів, які переходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка 1976 року народження померла в автомобілі швидкої медичної допомоги. Після скоєння аварії водій втік”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські виявили зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Київській області у напрямку міста Фастів сталася ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса Mercedes та легкового автомобіля Hyundai. Двоє осіб загинули.

